Taekwondo Dutch Open 2025 | brilla l’Italia con sette podi trionfo di Simone Alessio

Si è aperto oggi ildi, uno degli eventi di maggior prestigio del circuito G2 e di scena presso l’Indoor Sportcentrum di Eindhoven, nei Paesi Bassi. La Nazionale italiana ha raccolto degli ottimi risultati in questa prima giornata, conquistando bene confermando il proprio valore sulla scena internazionale.la stella di, che si è confermato protagonista nella sua nuova categoria di peso, centrando il successo nei -87 kg. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 nei -80 kg ha concluso il torneo con quattro vittorie complessive, servendo il bis dopo ilal Fujairah.In finale, il campione azzurro ha superato il polacco Szymon Piatkowski, numero uno del tabellone, con un incontro gestito con grande autorità fin dall’inizio.ha vinto il primo round per 8-5 e il secondo per 6-4, dimostrando sicurezza e un ottimo adattamento alla nuova categoria.