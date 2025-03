Tabellone Atp Masters 1000 Indian Wells 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Sorteggiato ilprincipale del torneodi: ecco di seguito ie gli. Primo ‘’ della stagione e purtroppo non potremo ammirare in campo il nostro numero uno al mondo Jannik Sinner. Per rivedere il talento di Sesto Pusteria bisogna attendere ancora un paio di mesi, e così nel deserto californiano i suoi inseguitori vanno a caccia di punti molto pesanti. Chi – in teoria – può sottrargli la prima posizione al mondo nel corso dei prossimi mesi sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, prime due teste di serie del torneo e lo spagnolo anche campione in carica.Tra i trentadue giocatori del seeding che hanno un bye all’esordio anche Lorenzo Musetti e finalmente Matteo Berrettini, che ha fatto il suo tanto atteso ritorno tra i top-30.