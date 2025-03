Iodonna.it - Suola zeppata in gomma bianca, tomaia off-white o con inserti in suede e glitter. La scarpa imprescindibile per aggiornare il guardaroba del 2025

Alte ma sobrie, comode, ma distintive. Le sneakers aalta aggiornano all’istante ilfemminile, gettando basi sicure – e aggiornate – per i look della stagione Primavera-Estate. Eleganza in sneakers: cinque outfit ricercati da copiare X Grazie ai materiali high tech moderni, si impongono per leggerezza e comodità.