Ilgiorno.it - Sul palco del Tambourine. Canzone d’autore italiana e sfide a colpi di terzine

Leggi su Ilgiorno.it

Letra poeti all’ultimo verso nella forma dell’haiku, i nuovi sentieri della, una serata dedicata ai diritti e al divertimento e i brani più amati della scena indie da cantare a squarciagola. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la nuova settimana deldi Seregno. Le luci del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno mercoledì alle 21.30 con l’evento “Poetry Slam - Haiku vs Not Haiku“, una sfida di poesia performativa guidata da Davide Passoni in cui i poeti gareggeranno con le loro composizioni. In questo caso lo scontro sarà su 3 round, due dei quali interamente dedicati agli haiku, le celebri poesie di origine giapponese molto brevi e formate da tre versi, per un totale di 19 sillabe. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora si accenderanno gli amplificatori delseregnese per un doppio concerto con due interessanti cantautori.