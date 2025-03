Fanpage.it - Sub si imbatte in un’auto sommersa, risolto mistero della famiglia scomparsa nel nulla 67 anni fa

IlcomparsaMartin risale al dicembre del 1958, quando padre, madre e le loro tre figlie di 14, 13 e 11, si diressero verso i boschi dell'Oregon, in Usa, per cercare un albero di Natale. Un viaggio per condividere un momento di felicità da cui però non tornarono mai più.