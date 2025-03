Lanazione.it - Studenti Usa all’Isis. Gemellaggio tra scuole

Venerdì, nell’aula magna dell’ISIS Valdarno di San Giovanni, si è svolta la cerimonia di accoglienza per gliamericani della West Springfield High School, accompagnati dalla loro insegnante di italiano. L’evento ha segnato un momento significativo nel progetto ditra le due, un’iniziativa avviata nel 2019, ma successivamente interrotta a causa della pandemia. Per la prima volta, glidella scuola americana avranno l’opportunità di visitare il Valdarno, con un itinerario che li porterà alla scoperta di località come San Giovanni, Firenze e Arezzo, ma anche di mete meno conosciute, tra cui Bucine e il Pratomagno, per poi concludere il viaggio ad Assisi. Durante il soggiorno, i ragazzi entreranno in contatto con la cultura artistica e gastronomica italiana, con particolare attenzione alle tradizioni valdarnesi.