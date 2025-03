Tg24.sky.it - Studente di 16 anni muore a Catania, testimone: "Saltava su un lucernario"

Un gioco pericoloso, quello che molto probabilmente ha causato la morte di un 16enne avvenuta in ospedale dopo esser caduto da unsul tetto di un centro commerciale di Belpasso,. Ad assistere all’incidente, unche racconta agli inquirenti: “Il ragazzo ha iniziato a saltare, forse per gioco, sulla cupola deldel parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis quando, attorno alle 19.30 di ieri sera, ilsi è rotto e lui è caduto in mezzo alla scala a chiocciola sottostante, interna all'edificio. C'erano molte chiazze di sangue, è stata una brutta scena da vedere". A parlare è un suo coetaneo che, come tanti altri, stava trascorrendo il sabato sera in quel luogo di ritrovo. "Lo conoscevo, anche se non eravamo proprio amici", spiega il ragazzo.