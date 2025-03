Lanazione.it - "Strategia precisa: si cerca solo lo scontro"

"Ho la sensazione che qualcuno sia anche un po’ geloso di come va bene il turismo in Toscana. E penso che la linea giuridica e sostanziale con cui abbiamo fatto un lavoro di concertazione con le categorie economiche risulterà vincente". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, accendendo ulteriormente il dibattito. Un concetto ribadito dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. "Penso – ha dichiarato - che la Toscana sia sotto attacco". "Basta vittimismi senza senso e per il turismo la Toscana non ha certo bisogno del governatore per essere apprezzata" ha commentato Elena Meini (Lega). "La Regione vuole perdere ulteriore tempo con il ricorso – ha detto Sandra Bianchini (FdI) –. Ovviamente presentare ricorso è un diritto sacrosanto, ma il settore necessita di risposte".