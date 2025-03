Inter-news.it - Stramaccioni: «Inter per 88 minuti nell’area del Monza! Una cosa non si vede»

L’vince in rimonta con ilportandosi momentaneamente a +4 sul Napoli che domani sfiderà la Fiorentina allo stadio “Maradona”.a DAZN analizza i 90della squadra nerazzurra, soffermandosi su una differenza enorme rispetto alla scorsa stagione «»QUESTIONE DI MILLIMETRI – L’di Simone Inzaghi batte ilcon molta più sofferenza di quanto si potesse immaginare, blindando dunque il primo posto in classifica. Andreaanalizza ciò che è successo a San Siro: «Se mi avessero detto che l’sarebbe andata sotto di due gol con ila San Siro avrei fatto fatica a crederlo, se andiamo ad analizzare è frutto di due fiammate del. Disattenzione che l’ha avuto diverse volte in stagione, stasera però la vittoria è stata strameritata per qualità e numero di occasioni.