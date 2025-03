Ilfattoquotidiano.it - Strage di Ustica, i familiari delle vittime manifestano contro l’archiviazione: “Il governo faccia di più. Chi è stato? Vogliamo scriverlo”

Duecento persone si sono mobilitate a Bologna per chiedere di non archiviare le indagini sulladi, dopo che la procura di Roma ha chiesto al gipdell’ultima inchiesta sul Dc-9 Itavia che la sera del 27 giugno 1980 precipitò nel mar Tirreno, provocando 81 morti.La manifestazione è stata lanciata dalla presidente dell’associazione deidella, Daria Bonfietti: “Chiediamo con forza di poter leggere gli atti. Secondo un articolo de La Repubblica le cause sono consolidate ma la procura dice di non riuscire a trovare i responsabili – ha spiegato –chiedere con forza alla politica di fare di più”.Presente alla manifestazione anche Edoardo Purgatori, figlio di Andrea, il giornalista morto nel 2023 e autore di inchieste su: “Non accetto il fatto che non ci sianorisposte – ha detto l’attore – Dobbiamo fare in modo di far sentire con ancora più forza la nostra foto, che arrivi non solo a Chigi ma anche all’Eliseo e alla Casa Bianca”.