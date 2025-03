Ilrestodelcarlino.it - Strade e argini, lavori per 36 milioni e mezzo

Sono 25 gli interventi in capo a Sogesid e a Consap che nei prossimi mesi dovrebbero prendere il via nel territorio della Bassa Romagna. Si tratta perlopiù di opere di sistemazione die di messa in sicurezza del territorio sudei canali di scolo afferenti alle ordinanze 13 e 33 della Struttura Commissariale durante lo scorso anno. L’importo complessivo deiè di 36,4di euro, tutti fondi provenienti dal Pnrr. Ad assicurare che entro giugno partiranno i primi cantieri sono state le stesse società statali durante un incontro tenutosi martedì scorso in Regione e che ha visto la partecipazione di una delegazione di sindaci dell’Unione. Nel comune di Bagnacavallo è atteso il ripristino di moltealluvionate. In capo a Sogesid è il rifacimento della via San Gervasio per 859 mila euro, via Viazza Nuova per 845 mila euro, mentre altrecomunali che hanno subito le conseguenze della catastrofe del maggio 2023 riceveranno interventi per 898mila euro.