Storie Bastarde, Ostia anni '70: tra Pasolini e Cerami, i ricordi di Davide Desario, gli incubi di ieri e il sogno del modello Caivano di oggi

A metà strada tra ildi Ragazzi di vita e Fattacci di Vincenzo, in un gioco di continuo rimando tra personalità eccentriche e mitologie stravolte dell’Italia provinciale die di, in quel dell’estrema periferia di Roma, far west di marane, baracche, palazzoni in riva al mare, dove il confine tra vita e malavita è sottilissimo,, cronista di lungo corso che si è fatto le ossa al Messaggero occupandosi di cronaca nera, politica e attualità, fino a diventare caporedattore responsabile del sito web del quotidiano, che ha guidato per cinque. E poi direttore del quotidiano Leggo. E da settembre 2023 chiamato a dirigere l’agenzia di stampa Adnkronos. Un professionista dell’informazione e un appassionato lettore della realtà sociale, che racconta nella sua ultima fatica editoriale,, la storia di un gruppo di ragazzini che vive lì dove è stato ucciso Pier Paolo