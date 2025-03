Gamberorosso.it - Storia della famiglia che grazie all'alluminio ha rivoluzionato il mondo delle pentole

Leggi su Gamberorosso.it

Quando nel 2017 Baldassarre Agnelli (con Paolo la terza generazione in azienda, ma la quarta è già operativa da anni) ha compiuto 70 anni, gli auguri sono arrivati da tutto il. E non per modo di dire: cuochi come il vicino di casa Chicco Cerea o Umberto Bombana dal lontano oriente, pasticceri (Gino Fabbri o Luca Montersino), critici gastronomici (Luigi Cremona), influencer (Chiara Maci). Perfino giornalisti come Paolo Mieli o attori come Riccardo Rossi hanno lasciato traccia del loro legame con laAgnelli, che non è quella dell'avvocato, ma quella legata a doppio filo con la produzione dell'. E non solo.La fabbrica nasce infatti nel 1907 a Bergamo dal fondatore, quel Baldassarre Agnelli (nonno e omonimo del sunnominato) cui si deve l'intuizione diprofessionali in