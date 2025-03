Lanazione.it - Stop mezzi pesanti sul Montalbano "Primo passo, ma c’è da fare"

Leggi su Lanazione.it

Il partito Democratico di Lamporecchio attraverso le parole del segretario locale Alessandro Pedini, espresse nel comunicato stampa, interviene sulla questione della chiusura della strada delal traffico pesante. "Negli ultimi tempi siamo terrorizzati spettatori di un clima e di una natura allo stremo, che più frequenti mettono in ginocchio località italiane e non solo. Anche il nostro territorio- si legge nel comunicato- è palcoscenico di questo dramma, a partire dall’alluvione del 2 novembre 2023 alle più recenti frane sulla collina del San Baronto. Per questo appoggiamo pubblicamente la decisione, della Provincia di Pistoia, per la chiusura al traffico pesante sulla Sp9, perché sono decenni che le nostre amministrazioni hanno lavorato per arrivare, intanto, a questorisultato: che possa essere un concreto sollievo per il territorio e una conseguente messa in sicurezza della cittadinanza che transita su quella strada.