Liberoquotidiano.it - "Stira, fammi il caffè...": Checco Zalone strapazza il patriarcato e la sinistra | Guarda il video

Si stava meglio quando si stava peggio. Soprattutto dal punto di vista del maschio alfa (che in realtà al massimo è un modello beta con tutti i difetti del caso) da leggere alla voce, riuscito a coprire di risate (senza scadere nel ridicolo, anzi!) addirittura l'8 marzo, ovvero ieri: Giornata internazionale della Donna, dissacrata con bonomia dall'artista pugliese che, proprio in concomitanza con la festa delle mimose, ha pensato bene di pubblicare il suo brano nel quale si prende gioco, a suo modo, del femminismo spinto, inneggiando (o meglio irridendo con intelligenza) a “L'ultimo giorno di”. Così, al secolo Luca Medici, è tornato a mettere alla prova (perfettamente riuscita) la sua passione primigenia: la musica. Fatta di parodie dissacranti a partire dall'ambientazione del, girato nell'immaginario paesino meridionale di San Masculo, con tanto diNerchia in bella vista sulla piazza che poi, quando il mondo comincia ad andare al contrario (per citare il generale eurodeputato), ovvero, secondo, più semplicemente “contro natura”, viene corretto in un innocuoPerchia.