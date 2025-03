Zonawrestling.net - Stevie Richards:”Carmella avrebbe dovuto aspettare a rilasciare dichiarazioni sulla WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

ha recentemente scoperto che il suo contratto con la WWE non sarà rinnovato dopo 12 anni con la compagnia.ha ascoltato la reazione dell’ex campionessa di SmackDown alla sua uscita e ritiene che la sua prima intervista post-WWE sia arrivata in un momento sbagliato.Durante un’apparizione nel podcast Barely Famous di Kail Lowry,ha affermato che la WWE l’ha “completamente ignorata” dopo aver discusso un possibile ritorno in TV nel 2024. Ha anche insinuato che la compagnia non la volesse più perché aveva avuto un bambino., star della WWE tra il 1999 e il 2008, ha dichiarato durante TheShow cheprima di parlare pubblicamente del suo addio:“Sono davvero, davvero contrario ai wrestler che rilasciano interviste dopo aver lasciato la compagnia perché non si è nello stato mentale giusto, non si è nello stato emotivo corretto per iniziare a fare interviste dopo un licenziamento, la scadenza di un contratto o una decisione di andarsene, perché si potrebbe dire qualcosa di cui poi ci si pentirà.