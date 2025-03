Quotidiano.net - Steve Witkoff a Doha per negoziati su ostaggi e cessate il fuoco Israele-Hamas

L'inviato Usa per il Medio Oriente,, sarà amartedì per tentare di raggiungere un nuovo accordo per il rilascio deglie ililfra. Lo riporta Axios, citando alcune fonti. Le trattative saranno le prime da quando il presidente statunitense Donald Trump ha assunto l'incarico e da quando è scaduto l'accordo iniziale di 42 giorni diila Gaza.volerà adopo aver partecipato all'incontro fra i funzionari americani e quelli ucraini in Arabia Saudita.