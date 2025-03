Movieplayer.it - Star Wars: Kathleen Kennedy non lascerà la Lucasfilm entro l'anno. Ma forse dovrebbe farlo

Leggi su Movieplayer.it

È la diretta interessata a smentire le voci sul suo allontanamento dallo studio, anche se, come per la Marvel, è comunque ora di cambiare aria. Non è di certo per caso che George Lucas, dopo il suo pensionamento "uscita" dalla, abbia volutoa guida della casa di. Non è che tutti i produttori e le produttrici di questo mondo possono dire di aver esordito nel mondo del cinema producendo un film come E.T. di Steven Spielberg, ma lei invece può. Non è che poi si sia adagiata sugli allori: in seguito avrebbe aggiunto al suo curriculum di producer o executive producer roba come L'impero del sole, I goonies, Chi ha incastrato Roger Rabbit?, Jurassic Park, I ponti di Madison .