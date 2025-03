Notizie.com - Stangata ai neopatentati: quanto costerà il passaggio col semaforo giallo

Il nuovo codice della strada voluto dal Governo Meloni introduce limiti per i: punizioni forse eccessive?L’obiettivo delle modifiche apportate al codice della strada dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini hanno l’esplicito obiettivo migliorare la sicurezza per gli automobilisti e i pedoni, insistendo soprattutto su limiti pere anziani e sanzioni più severe per chi trasgredisce le norme.aiilcol– notizie.comFinora si è parlato principalmente dell’inasprimento delle sanzioni per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Il nuovo codice ha per esempio introdotto l’obbligo di installare dispositivi alcolock per chi viene sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l2 e ha dotato le forze dell’ordine di vari strumenti avanzati per rilevare nell’immediatezza la presenza di alterazioni.