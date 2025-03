Ilrestodelcarlino.it - Stagione teatrale ad Altidona c’è ‘La Locandiera’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue ladi, con ‘Launa delle commedie più celebri del teatro italiano, in scena oggi alle 18.30. Lo spettacolo si svolge con la regia di Cristiano Roccamo su produzione di ‘Teatro Europeo Plautino’. ‘Ladi Goldoni è un grande classico e adverrà interpretato da Elisa Carucci, Mauro Ascenzi, Adriano Exacoustous e Fabrizio Pagliaretta. Primo testo italiano in cui è protagonista una donna, ‘Lapone al centro della scena l’autodeterminazione del sesso femminile. Goldoni infatti illumina coraggiosamente le dinamiche dell’animo femminile e, mantenendo la realtà sociale come cornice salda, fa della protagonista Mirandolina, padrona della sua stessa sorte. Laè organizzata da StArtLab Aps con la direzione artistica di Danila Stàlteri e si concluderà domenica 23 marzo con lo spettacolo ‘Sotto er cielo de Roma’.