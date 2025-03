Lanazione.it - Stabilimento ex Pozzi. La bonifica slitta

SPOLETO Sito industriale di Santo Chiodo abbandonato da anni: il sindaco emette una doppia ordinanza a tutela dell’ambiente e della salute pubblica ed ora concede proroga. Dovranno attendere altri 90 giorni i residenti della frazione di Santo Chiodo per la messa in sicurezza dellodella ex, l’azienda siderurgica ormai fallita da oltre quattro anni. Nella zona è stato rilevato un complessivo degrado antecedente al fallimento e le prime problematiche furono indicate dall’Arpa già nel 2011. Nel sito industriale sono presenti depositi incontrollati di rifiuti di varia natura, ma è stata rilevata anche la diffusa presenza di vegetazione infestante, e "circostanze predisponenti la possibilità di infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo, nonché la proliferazione di zanzare o zecche".