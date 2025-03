Quotidiano.net - Spezzatino Google, l’Antitrust Usa non cambia idea

Il cambio di amministrazione da Biden a Trump non hato la linea del Dipartimento di Giustizia Usa nella causa Antitrust contro. Anzi, Washington procede implacabile nel ribadire la richiesta di ’’, ovvero la vendita del browser Chrome, porta d’ingresso principale per quasi tutti i servizi di Alphabet (la casa madre di). Lo scorso agosto, il giudice Amit Mehta aveva ritenuto Mountain View responsabile di monopolio nella ricerca online. E ieri il Dipartimento di Giusitiza Usa si è rivolto alla corte federale di Washington, insistendo sulla proposta già presentata novembre. "La condotta illegale diha creato un colosso economico che scatena il caos sul mercato per garantire che – non importa cosa accada –vinca sempre", si legge nelle carte. "Il popolo americano è quindi costretto ad accettare le sfrenate richieste e le preferenze di un leviatano economico in cambio di un motore di ricerca di cui il pubblico può godere".