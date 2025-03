Sport.quotidiano.net - Spezia-Pisa, un derby speciale. D’Angelo contro il suo passato: “Dobbiamo fare risultato pieno”

La, 9 marzo 2025 – L’attesa è finita,si affrontano oggi alle 15 nell’importantissimoche ore infiammerà il ’Picco’ esaurito da giorni. Ne è ben consapevole mister Lucache conosce bene entrambe le piazze e che proverà a trascinare il suoverso una vittoria fondamentale. Mister ritiene che questa gara possa essere il vero crocevia del campionato? “Sarà uno sdiretto in cui noi dovremo recuperare dei punti. Sarà sicuramente più importante per noiilche per loro”. Quali sono le condizioni dei suoi giocatori? “Oltre a Soleri e Sarr che sono fuori da tempo, anche Degli Innocenti non potrà essere della partita. Gli altri hanno recuperato e vedremo che minutaggio avranno Nagy ed Elia, che sono quelli che rientreranno da infortuni importanti”.