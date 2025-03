Sport.quotidiano.net - Spezia-Pisa 3-2: nerazzurri sempre avanti, poi gli spezzini la ribaltano

La, 9 marzo 2025 – La promozione diretta non è solo una cena a due: losupera ile così si porta a -3 dai toscani (il Sassuolo è lassù, ancora altri 9 punti più). Era un big match e come tutte le grandi sfide, quella tra– rispettivamente terza e seconda del campionato di Serie B – ha riservato grandi emozioni. In un Picco sold out da parte locale e con circa 500 ospiti. Due volte in vantaggio il, altrettante ripreso e poi infine scavalcato. Poche novità nelle formazioni: come previsto D'Angelo ritrova Lapadula, Inzaghi deve fare a meno di Moreo. Primo pericolo per il portiere Semper al minuto numero 4 con il colpo di testa di Pio Esposito, su punizione del fratello Salvatore, e la palla che va vicino al palo alla sinistra del portiere. La possibilità di passare in vantaggio ce l'ha però ilal 10': dopo l'errore in disimpegno di Wisniewski, Touré innesca Meister e poi a Lind a centro area, che anticipa Bertola, ma tocca fuori dallo specchio da dentro l'area piccola.