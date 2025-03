Sport.quotidiano.net - Spezia-Pisa 3-2, lo scontro diretto lo decide Wisniewski

La, 9 marzo 2025 – Adesso è riaperta la corsa al secondo posto. Dopo quella con il Sassuolo, anche nella trasferta contro loilesce con zero punti. Si conferma il tabù D’Angelo per Inzaghi, mai battuto in carriera. Nonostante aver cambiato quattro giocatori rispetto alla settimana precedente, nonostante essere andati due volte in vantaggio, al triplice fischio sono i liguri a far festa, che adesso vedono ila tre punti di distanza, con loa favore. Restano nove partite da giocare. PRIMO TEMPO – La partita inizia come era stata descritta nel corso della settimana: grande intensità: infatti dopo pochi secondi Reca prende un colpo in testa e subito vede costretto a mettersi il turbante. Al quarto minuto arriva il primo tiro in porta, ed è arrivato nel modo preventivato: punizione di Salvatore Esposito che trova il fratello Pio: il colpo di testa termina alto.