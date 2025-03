Dilei.it - Spazzola per capelli, come lavarla e perché è importante farlo spesso

Leggi su Dilei.it

Sapevate che è moltopulire le spazzole per? Sì, dovremmo tenere molto alla loro igiene: questo step è fin tropposottovalutato, eppure è essenziale per mantenere la cute pulita e per avere idall’aspetto più sano e splendente. Mamai si rende necessaria la pulizia delle spazzole per? Quali sono i metodi e i trucchi per unapraticamente perfetta e ogni quanto dovremmo pulirla? Ecco tutto quello che c’è da sapere, per una beauty routine praticamente impeccabile.pulire le spazzole per?Riflettiamo sul nostro gesto quotidiano: naturalmente, non siamo soliti lavare iogni giorno ed è inoltre un errore pensare di doverlo fare, anchein questo modo indeboliremmo la nostra chioma. Sia gli specialisti quanto i parrucchieri sono concordi su un fatto: inon andrebbero lavati più di due o tre volte a settimana, in base alle nostre esigenze, per dare la possibilità al capello di rinforzarsi e diminuire la produzione di sebo.