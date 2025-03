Lanazione.it - Spaccio di eroina e cocaina: tre arrestati, decine di assuntori

Foligno (Perugia), 9 marzo 2025 – Tre pregiudicati tunisini, tutti trentenni, sono statidalla polizia per detenzione a fini didi droga, in particolareed. Da mesi gestivano loin diverse zone della città, rispondendo alle richieste didi clienti. Gli agenti del commissariato hanno eseguito le misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Spoleto, su richiesta della Procura, a carico dei tre pusher. Secondo quanto accertato dalla polizia, che da mesi indagava sul gruppetto, i tre erano protagonisti di un’incessante attività didi. I tre spacciatori, noti alle forze dell’ordine proprio per i precedenti specifici, si erano organizzati in modo da poter continuamente assecondare la domanda didi, rispondendo alle richieste dei clienti in diverse zone della città.