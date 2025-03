Padovaoggi.it - Sotto la lente d'ingrandimento il telefono del killer

Si sta delineando il quadro indiziario attorno ad Alessio Battaglia, 40 anni, in carcere per omicidio volontario ed occultamento del cadavere di Franco Bernardo Bergamin, avvenuto il 22 febbraio in via Papa Giovanni XXIII a Limena e scoperto dai carabinieri della Compagnia di Padova il 5 marzo.