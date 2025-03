Game-experience.it - Sony, il prossimo CEO potrebbe essere Lin Tao, la prima CFO del colosso giapponese

Leggi su Game-experience.it

si prepara a un’importante transizione ai vertici: il presidente Hiroki Totoki assumerà ufficialmente il ruolo di CEO ad aprile, ma l’attenzione è tutta sulla nomina di Lin Tao come nuova CFO. Questo perché Tao è ladonna a ricoprire questo incarico nella storia dell’azienda e, considerando che il ruolo di CFO è stato spesso un passaggio fondamentale verso la posizione di CEO, molti esperti ritengono chelei a guidarein futuro. La sua nomina rappresenta non solo un cambiamento epocale per l’azienda, ma anche un segnale di maggiore diversità e innovazione nella leadership deltecnologico.Come riportato da Nikkei, Lin Tao ha iniziato la sua carriera innel 2000, lavorando nel settore videoludico responsabile di PlayStation e nel business degli smartphone.