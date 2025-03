Ilfattoquotidiano.it - “Sono rimasta paralizzata in una sparatoria. Un proiettile mi colpito al petto e frantumato la spina dorsale. Li perdono”: la storia di Thusha Kamaleswaran

Unatra gang nel negozio dello zio a sud di Londra le ha stravolto la vita. Le ha negato di diventare una ballerina professionista, come avrebbe voluto. In parte, di sognare. Nel 2011è stata vittima di una faida non sua. Unl’ha colpita ale le hala: èdalla vita in giù. Aveva 5 anni.“chi mi ha cambiato la vita” – Oggi ne ha 19, studia medicina a Cambridge e ha trovato la forza di perdonare coloro che l’hanno quasi uccisa e le hanno tolto la libertà di camminare sui suoi piedi. “Li, mi hanno cambiato la vita e forse le cose sarebbero diverse se non fossi su una sedia a rotelle, macomunque felice. Non avevano intenzione di colpirmi e siscusati con i miei genitori durante il processo”, racconta in un’intervista al Mirror.