Ilfattoquotidiano.it - “Sono il primo uomo transgender del Regno Unito a rimanere incinta in modo naturale”. La storia di Malachi Clarke e il compagno Charlie Bennett

“È ilda donna anelad aver mai concepito un bambino ine ad aver reso pubblica la sua esperienza”. Scrive così il Mirror raccontando la nascita di Baby A, due anni, che ha due genitori:(27 anni,) e(31 anni, gay). La lorod’amore arriva dale racconta di due anime (prima di ogni etichetta) che siincontrate. Da due annigenitori (papà e papà, anche se dopo la nascita del figlio è sorto qualche problema) e lanciano un messaggio: “Vogliamo che le persone vedano che c’è un lato positivo nell’essere trans. I media ci dipingono come predatori, ma siamo solo una coppia che va avanti con la sua vita“.La nascita, l’adozione, il cambiamento e ora ha un figlio –aveva 17 anni quando fece coming out come trans.