Ilrestodelcarlino.it - Smottamento a Vergineto: "Si piegano pure le case"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’area è quella didi Terre Roveresche. Il problema è una frana catalogata come pericolosa "tanto che una delleal margine della strada provinciale, ha una inclinazione del 30 per cento, una specie di torre di Pisa", dice Stefano Cesare Palazzi dell’associazione Sos Utenti Aps. Il problema di questo, che ha un fronte di oltre 300 metri, è che è lì che scende in maniera silenziosa da dieci anni. "E ancora nessuno ha fatto nulla – continua Palazzi –. Anche la strada provinciale che collega l’area industriale con Barchi e le altre locità, e che una volta era molto trafficata, soprattutto dalle persone che per lavoro si dovevano recare a Fano, adesso viene evitata. Gli automobilisti preferiscono altri percorsi anche se sono più lunghi". Sono già state inviate sollecitazioni all’amministrazione comunale di Terre Roveresche, alla Provincia e recentemente al prefetto Emanuela Saveria Greco.