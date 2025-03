Quifinanza.it - Smartphone, dal 20 giugno etichetta energetica, più batteria e riparazioni: le nuove regole

Prepariamoci a un altro grande cambiamento per i nostri. Il prossimo 20, infatti, entra in vigore in Europa un altro tassello del Regolamento Espr dell’Unione Europea per rendere i dispositivi elettronici più sostenibili. Si tratta dell’anche per i telefoni.La Commissione europea ha presentato la cosiddetta proposta di Regolamento Ecodesign (Espr) il 30 marzo 2022, come parte del più ampio Piano d’azione per l’economia circolare del marzo 2020. Dopo un lungo iter, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Ue il 282024 ed è ufficialmente entrato in vigore il 18 luglio 2024.Dal 202025 arriva anche l’che misura quanto un telefono è efficiente dal punto di vista energetico. Vediamo in ordine tutte le novità.Le novità del nuovo Regolamento EcodesignUn mercato interno pienamente funzionante per i prodotti sostenibili è il prerequisito per la creazione di un’economia circolare nell’Unione.