"Smantellamento dell'Ue? Ci pensa da sola": Rampini smonta le teorie anti-Trump

Giornate convulse e scenari poco chiari. I fronti aperti, per quel che riguarda la guerra in Ucraina e una sua possibile conclusione, sono ancora molti. Sul campo di battaglia, la Russia continua ad attaccare il Paese guidato da Volodymyr Zelensky per capitalizzare più terreno possibile e non si appresta a diminuire la potenza dei bombardamenti, ma in ballo c'è anche la nuova partita con l'Europa, con la propaganda di regime che ha alzato il tiroe minacce dopo che il Consiglio Ue ha approvato il piano per il riarmo proposto da Ursula Von der Leyen. L'obiettivo'Unione, stando a quanto dichiarato, è farsi caricoa propria sicurezza, rafforzando la Nato e aiutando Kiev. Ma è concretamente possibile? Donald, intanto, ha minacciato sanzioni a Mosca ma si è detto anche fiducioso in merito al comportamento che il numero uno del Cremlino avrà quando gli attori del conflitto si metteranno seduti allo stesso tavolo.