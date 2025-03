Skeleton Mondiali Lake Placid 2025 | Margaglio Gaspari 5 e Crippa Bagnis 7 nella staffetta mista

Leggi su Sportface.it

Si sono chiusi con la prova delladidi. L’Italia chiude la propria rassegna con dei bei risultati, piazzando in quinta posizione la coppia composta da Valentinae Mattiae in settima Alessiae Amedeo. Molto tirata la gara sul budello statunitense, ottimo modo per chiudere un mondiale interessante, anche se gli azzurri non sono riusciti a portarsi a casa medaglie. La vittoria è andata alla coppia di atleti di casa composta da Mystique Ro e Austin Florian, che ottengono un tempo totale di 1:54.53. Appena un decimo più indietro, ecco la coppia britannica formata da Tabitha Stoecker e Matt Weston, mentre a 28 centesimi ci sono i cinesi Dan Zhao e Qinwei Lin (miglior tempo maschile a compensare la prestazione della compagna, nona) che completano il podio.