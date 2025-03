Ilfattoquotidiano.it - Siria, Onu e Usa chiedono la cessazione delle violenze sui civili alawiti. Damasco: “Presto commissione di inchiesta”

Le uccisioni diin“devono cessare immediatamente”, afferma in un comunicato Volker Turk , Alto CommissarioNazioni Unite per i Diritti Umani. La presa di posizione dell’Onu segue quanto accaduto sabato, ovvero l’uccisione di 745 i(sostenitori dell’ex presidente Assad) da parteforze di sicurezzane e di gruppi alleati nell’ovest della.A condannare i massacri è anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale chiede che l’amministrazione ad interim guidata da Ahmad Sharaa (al-Jolani) chieda conto dei responsabili. “Le autorità provvisorie delladevono ritenere responsabili gli autori di questi massacri contro le comunità minoritariene”, ha detto Rubio in una nota. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz attacca i nuovi governanti islamisti della, definendo il nuovo presidente “un terrorista di al-Qaida”.