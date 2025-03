Thesocialpost.it - Siria nel caos, più di mille morti in due giorni di scontri in regione Latakia

Oltrepersone, tra cui 745 civili, hanno perso la vita nei violentitra le forze di sicurezzane e le milizie alawite fedeli a Bashar Assad nelladi. La denuncia arriva dall’Osservatoriono per i diritti umani, un’organizzazione con sede a Londra, secondo cui i civili sarebbero stati vittime di esecuzioni sommarie. Il bilancio tra i combattenti parla di 125tra le forze governative e 148 tra i lealisti di Assad.Il leaderno Ahmed al-Sharaa ha lanciato un appello alla pace e all’unità nazionale. “Dobbiamo fare di tutto per mantenere l’unità nazionale e la pace. Dio volendo, riusciremo a vivere insieme in questo Paese”, ha dichiarato durante un discorso in una moschea di Damasco.Glisono iniziati giovedì a seguito di un’imboscata su larga scala a Jableh, condotta dalle milizie alawite contro le forzene, tra cui gruppi legati a Hayat Tahir al-Sham.