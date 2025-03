Lettera43.it - Siria nel caos, massacro di alawiti: giustiziati oltre 700 civili

Leggi su Lettera43.it

Più di mille persone hanno perso la vita nelle provincene di Latakia e Tartus, lungo le coste del Mediterraneo, dove il 7 marzo è iniziata una rivolta deglifedeli al deposto presidente Bashar al-Assad. Anche numerosi bambini tra le vittime. Lo riporta Associated Press. «Possiamo vivere insieme», ha dichiarato il presidente ad interim della, Ahmad Sharaa (conosciuto come Al-Jolani), in un appello a tutti i connazionali perché ritrovino la pace e l’unità nazionale, dopo i sanguinosi scontri e le stragi didegli ultimi giorni.Militarini (Getty Images).Al-Jolani agli: «Arrendetevi prima che sia troppo tardi»Al-Jolani ha invitato gli, contro i quali le autorità affermano di condurre operazioni di sicurezza, ad arrendersi «prima che sia troppo tardi».