Siria, massacri e vendette dopo la caduta di Assad. Cosa sta succedendo

Col sangue di centinaia di uomini si sta scrivendo la resa dei conti tra i nuovi ruler e il vecchio regimeno? Rastrellamenti, esecuzioni sommarie etribali stanno trasformando le province costiere di Latakia e Tartus in un campo di battaglia. Sono le roccaforti della minoranza alawita, l’11% della popolazionena, dove i fedelissimi di Bashar al-si nascondono, riorganizzandosi sotto la guida del generale Ghiath Dallah, ex alto ufficiale della dissolta Quarta Divisione — simbolo della guerraista contro i ribelli, accusata di altrettanti crimini brutali contro le opposizioni.Il bilancio della rivolta, esplosa giovedì con un’imboscata a una pattuglia governativa nei pressi di Jableh, si aggrava di ora in ora. Il nuovo governo, insediatola fuga dilo scorso dicembre, ha risposto con una repressione feroce.