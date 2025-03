Liberoquotidiano.it - Sinner ha già vinto: situazione senza precedenti, cosa accade mentre lui è squalificato

Provate a prenderlo, pare impossibile. Un vecchio film di Spielberg potrebbe ispirare il momento attuale del tennis mondiale e la dittatura implacabile che Jannik, pur non giocando, sta imponendo. I tre mesi di squalifica pattuiti con la WADA scadranno il 4 maggio, giorno in cui il nostro formidabile rosso di Sesto Pusteria tornerà alle gare per gli Internazionali d'Italia più sciccosi di sempre. Nel frattempo sarebbero potutere cose antipatiche per Jannik, per esempio che il numero 2 del ranking, Sascha Zverev, o il numero 3, Carlitos Alcaraz, fossero così in palla da sostituirlo sul trono del tennis. Niente di tutto questo. Dopo le sconfitte a Rio e Acapulco e l'ultimo ko patito da Zverev contro l'olandese Tallon Griekspoor in quel di Indian Wells- torneo nel quale Matteo Berrettini, dopo aver battuto l'australiano O'Connel 6-2, 7-6, gioca oggi il terzo turno contro Tsitsipas e Musetti, superato Safiullin 7-5, 5-7, 6-2 incontra Fils - ha determinato una certezza: il tedesco non riuscirà più ad accumulare punti sufficienti per raggiungerenel ranking.