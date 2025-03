Ilgiorno.it - Sindaco-Agenzia di Bacino. In vista un faccia a faccia per il capolinea Movibus

Appuntamento la settimana prossima con l’diTpl per discutere dell’ormai prossimo arretramento del terminal delle linee Z602 e Z603, che servono i pendolari del territorio da Cadorna a Molino Dorino, e cercare di capire se esista margine di trattativa per ottenere la retromarcia su una scelta che penalizza gli utenti. È questa l’ultima novità nella vicenda che da qualche settimana sta catalizzando l’attenzione e che ha avuto una svolta nell’annuncio dell’imminente spostamento del, passaggio che precederà anche le prossime gare per il rinnovo del servizio. L’appuntamento è fissato per venerdì 14 marzo e, in quell’occasione, ilLorenzo Radice e l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi avranno un incontro con l’didel trasporto pubblico locale. L’incontro è stato richiesto e ottenuto dalche, dopo il confronto avuto in Prefettura alcune settimane fa, ha chiesto di trasformare in atti l’apertura al confronto espressa dall’in merito alla ricerca di soluzioni alternative all’arretramento delper le linee bus Z602 e Z603.