Fanpage.it - Simone Inzaghi corregge il giornalista in tv: “Triplete? No, veramente i trofei sono quattro”

Il tecnico dell'Inter sorride e pensa al cammino della sua squadra, in corsa per vincere tutto tra campionato, Coppa Italia e Champions. Ma ricorda che c'è ancora una altro torneo in ballo.