Sicurezza e pace | Tajani sostiene la proposta di von der Leyen

"Non confondiamo lacon la guerra, lasi difende anche rinforzando la propria. Bisogna spendere meglio, coordinarsi meglio fra europei per garantire la nostrache deve andare dall'Ucraina fino all'Atlantico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa '4 di Sera Weekend' su Rete4. "Il governo italiano condivide ladi Ursula von derche è stata approvata da tutti i governi europei all'ultimo consiglio, noi non useremo i fondi di coesione per la difesa perché riteniamo che debbano essere utilizzati per altri fini sociali, sanità, eccetera. Però siamo determinati ad andare avanti".