Sicurezza, Comitato S.Jacopino chiede presidio in via Galliano

Firenze, 9 marzo 2025 - "La polizia municipale torni ad effettuare ilnel giardino di viadove con l'arrivo del caldo il pericolo di risse e di bivacchi molesti è ancora maggiore". E' una delle richieste emerse nell'incontro pubblico promosso dalCittadini attivi di San, alla presenza di rappresentanti delle forze dell'ordine; assente invece il Comune. "I cittadini e commercianti della zona sono esasperati per il forte degrado e per lache manca", spiega il presidente Simone Gianfaldoni. Una situazione che sta mettendo in difficoltà anche i vicini supermercati, con "minacce ai dipendenti, furti continui, liti e risse tra sbandati, già ubriachi la mattina". Rinnovata anche la richiesta alle forze dell'ordine di una maggior presenza in tutta la zona di Sancon servizi di prevenzione e di contrasto a microcriminalità e spaccio.