‘Sì ??Ronald Koeman avrebbe dovuto essere espulso contro l’Inghilterra nel 1993 ma anche David Platt avrebbe potuto rimanere in piedi – questo non è mai stato menzionato ex star di Tre Lions giocando in una delle partite più famigerate del paese

Breaking:inizia la loro campagna qualificata per una Coppa del Mondo in Nord Americamese – l’ultima volta che è successo, non è andata molto bene.I tre leoniroqualificarsi per la Coppa del Mondo del 1994 negli Stati Uniti dopo aver raggiunto le semifinali del torneo precedente, ma hanno finito per finire terzo nel loro gruppo dietro Norvegia e Paesi Bassi.La partita che ha sigillato il loro destino è stata una sconfitta per 2-0 a Rotterdam nell’ottobre, quandoin qualche modo è sfuggito a un cartellino rosso per un fallo professionale su, quindi ha portato gli olandesi con un calcio di punizione.L’ex difensore ha dire il suoPaul Parker (Credito immagine: Alamy)Paul Parker iniziò perquella notte – la sua prima apparizione della campagna di qualificazione sotto Graham Taylor, essendo stata un antipasto regolare in Italia 90 durante il tempo di Bobby Robson.