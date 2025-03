Anteprima24.it - Si chiude a Benevento la formazione dei nuovi Volontari del Programma nazionale socio-Sanitario Nati per Leggere

Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con la giornata dell’8 marzo nella Biblioteca Provinciale diil corso diper le nuovee e iche entreranno a far parte delper, che da oltre 25 anni promuove la lettura ad alta voce in famiglia, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo, linguistico e affettivo fin dai primi mesi.Ilcoinvolge biblioteche, presìdi, scuole, consultori, studi pediatrici e altre strutture-sanitarie su tutto il territorio, e si avvale di un ampio network di persone che operano nelle comunità locali per sensibilizzare genitori e bambini all’importanza della lettura precoce.I, provenienti da diverse zone della regione, hanno svolto un percorso teorico per entrare in contatto con le famiglie in modo empatico e professionale.