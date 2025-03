Sololaroma.it - Sfuma il pokerissimo, Roma Primavera ko a Cagliari: Falsini non fa drammi

Leggi su Sololaroma.it

La marcia dellaè stata interrotta nella giornata di ieri dalla sconfitta patita per 2-1 sul campo del, che rimonta l’iniziale vantaggio firmato dano. Dopo le quattro vittorie consecutive successive al ko con la Fiorentina, alla formazione dinon riesce ildi successi, subendo uno stop che però non compromette la situazione ed il cammino dei giovani giallorossi.Nonostante il risultato negativo infatti laresta in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, che non approfitta del passo falso della capolista pareggiando 1-1 nel derby con il Milan. Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari delladomenica prossima, in quello che sarà un match molto importante per capire quale sarà la reazione dei capitolini dopo questa sconfitta.