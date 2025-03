Iodonna.it - Sex symbol negli anni 70 e 80, amatissima in Italia e all'estero tanto per le commedie quanto per i film d'autore, oggi si dedica alla casa e ai nipoti

Leggi su Iodonna.it

Sexdel cinemano degli70 e 80, Ornella Muti festeggia70, portati divinamente. Attrice celebre sia per leche per iimpegnati, ha attraversato più di cinquant’di cinemano ed europeo. Dopo l’esordio a soli 14ha saputo infatti costruire una carriera anche in Spagna, Francia eStati Uniti. Merito soprattutto di una bellezza magnetica ma anche di un talento versatile. Ornella Muti, lo stile e i lookX Leggi anche › Ornella Muti parte per la Russia a caccia delle sue origini: «Scriverò il libro della mia vita» Ornella Muti compie70