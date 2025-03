Ilrestodelcarlino.it - "Serve rigidità nella farcitura"

Benito Mistichelli è per tutti ‘Mister Zocca de’ Liva’. La sua idea geniale di creare un rimorchio a forma di oliva che si apre per diventare una rivendita di olive fritte all’ascolana ha sbancato ed è diventata un simbolo dell’eccellenza gastronomica del Piceno. "Girando per le fiere e per gli eventi – ha dichiarato – ho visto in questi anni prodotti spacciati per olive all’ascolana davvero immangiabili. Olive fritte fatte in Sicilia, con ripieno che non si sa bene da cosa sia composto. Credo che in questo senso il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Oliva del Piceno Dop sia comunque necessario perché occorre essere più rigidi nei controlli soprattutto della. Però pensare di usare solo la tenera ascolana per fare le olive fritte è impossibile. Non ci sono le quantità".