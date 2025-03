Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E). Seravezza col Flaminia. Ancora fuori Benedetti

InD siamo alla 27ª giornata e due partite delE sono state rinviate: Fezzanese-Sporting Trestina si gioca mercoledì 12 marzo al “Buon Riposo“ di Pozzi (proprio per avere lo stadio seravezzino a disposizione dei liguri visto che oggi è occupato dalla squadra di casa) mentre Siena-Terranuova Traiana slitta di una settimana essendo stata posticipata al prossimo sabato 15 marzo. Infatti domenica prossima il campionato diD farà pausa per la presenza della Rappresentativa della Lnd alla 75ª Viareggio Cup. Oggi i match di cartello sono GhiviBorgo-Livorno oltre ai due derby: quello maremmano Grosseto-Follonica Gavorrano e quello valdarnese Aquila Montevarchi-Sangiovannese. Mentre le due seconde della classe sono impegnate una in casa (il, con ilCivita Castellana) e l’altra in trasferta (il Fulgens Foligno, ad Ostia Lido).